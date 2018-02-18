Cumhurbaşkanı Erdoğan: O silahlar inkar edilmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin 6. olağan kongresinde konuştu. Erdoğan burada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 'YPG'ye ağır silah vermedik' açıklamasına isim vermeden tepki gösterdi ve "Onlara teslim edilen binlerce kamyon ve uçak dolusu silahlar verilen eğitimler inkar edilmesin, bu politikadan da derhal vazgeçilsin. Bunların hepsini biliyoruz." dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

“Ankara 16 Nisan halk oylamasında yüzde 49 ile beklentilerimizin altında kalmıştı, inşallah yeni dönemde Ankara çok daha yüksek oranla AK Parti’nin kutlu yürüyüşüne destek olacaktır. Türkiye yürürken AK Parti’nin Ankara’da yerinde saymasını asla kabul edemeyiz.

Kahraman askerlerimiz işte önce Cerablus’ta, Rai’de, Bab’da, ani Fırat Kalkanı Harekatı’nda, şimdi de Afrin’de, İdlib’de, Kuzey Irak’taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estiriyor.

Bize husumet besleyenin, istikbalimizi tehdit edenin ne kimliğine ne cesaretine bakarız.

‘HEM MÜZAKERE EDER HEM OPERASYONLARIMIZI SÜRDÜRÜRÜZ’

Allah’ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz. Son günlerde bize uzatılan hiçbir dostluk elini havada bırakmadığımızı sizler de görüyorsunuz. Meseleleri diyalogla, suhuletle çözmek isteyenlere karşı biz de müspet bir tavır sergiliyoruz. Konuşmak, müzakere etmek elbette kıymetlidir ama biz asıl neticeye bakarız. Asıl uygulamaya bakarız, asıl sahada ne olup bittiğine bakarız. Hem müzakere ederiz hem de operasyonlarımızı sürdürürüz.

Bu süreçte kendine çekidüzen vermesi, yaptıklarını sigaya çekmesi gerekenler karşımızdakilerdir. Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler elbette mümkündür. Asıl hedeflerimizden verecek en küçük bir tavizimiz yoktur. Obama döneminde hep aldatıldık. Olacaksa olacak olmayacaksa kendi göbeğimizi kesmek zorundayız dedik.

Kendini bilmez teröristler bizim topraklarımıza oralardan roketler atarlarsa, şehitlerimiz olursa sabredemeyiz. 100’e yakın şehidimiz oldu. Bıçak kemiğe dayandı. Verilen sözler yerine getirilmedi. Arkamızdan işler çevrildi. Önce yanlışları bir düzeltecekler ki bizden talepte bulunsunlar. Olmayınca biz bir gece ansızın oraya girdik.

KENDİLERİ NİYE TESLİM ETMİYORLAR

Biz Amerika’ya dedik ki, gel Rakka’ya beraber girelim. DEAŞ’a karşı beraber mücadele verelim. Siz terör örgütü PYD, YPG ile beraber hareket ederseniz, bir başka terör örgütü ile yok edilmez. Tarih sizi bununla anacaktır dedik kendilerine. Onlara teslim edilen binlerce kamyon ve uçak dolusu silahlar verilen eğitimler inkar edilmesin, bu politikadan da derhal vazgeçilsin. Bunların hepsini biliyoruz. Bizim terör örgütlerinin her çeşidi ile baş edecek imkanımız var. Yeter ki terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin askeri ve personeli olmasın.

Aynı şekilde Avrupa’ya, Amerika’ya giden teröristler korunmasın, kollanmasın. Bizden teröristleri isteyenler kendilerindeki teröristleri acaba niye teslim etmiyorlar, bunun hesabını versinler.

PKK’YI YERDEN YERE ÇALAN TÜRKİYE

Arkasındaki destek çekildiği zaman bu terör örgütlerini tepelemek bizim için leblebi, çekirdek kolaylığındadır. PKK’yı, arkasındaki onca desteğe rağmen 34 yıldır yerden yere çalan yine Türkiye’dir. Biz anda sesi soluğu duyulmaz hale geldi. Adeta ortadan yok oldu. Terör örgütlerini tepelemek bizim için vakayı adiyedendir.Türkiye’nin toprak bütünlüğü mü zarar gördü. Hayır tam tersine güvenlik hatlarımızı sınırlarımız ötesine çatışıyoruz. Masada ülkemiz yoksa, bölgemizle ilgili hiçbir konuda karar alınabilmesi mümkün değildir. Bu süreçte savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alandaki eksiklerimizi süratle ele alma, kazanma imkanı bulduk. Biz bunlardan silahlı İHA istiyorduk, bize diyorlardı ki Kongre izin vermedi. Tabanca, tabanca… Polisimize tabanca istiyoruz, Kongre’den izin çıkmadı. Arkadaşlara talimat verdim, bundan sonra bir tane silah almayacaksınız.Yıllarca uğraşsak tespit edemeyeceğimiz terör örgütlerini bu vesilelerle kısa sürede temizleme imkanına kavuştuk.

BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kongremizin ardından seçim itifakları üzerine yapılan çalışmaları görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Kendisine samimi siyaset için buradan bir kez daha şahsım ve milletin adına şükranlarımı ifade ediyorum. Söz konusu vatanda gerisi teferruattır anlayışı ile başlattığımız bu işbirliğinin hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.”