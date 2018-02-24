Son dakika haberi… Erdoğan: Sefer görev emir olanlar hazır olsun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta, partisinin programında konuştu. Erdoğan partililerinin "Reis Bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş il kongresinde yaptığı konuşmasına “Kahramanmaraş'ın saygıdeğer güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Dışarıda salonun üç misli bir katılım vardı ve onlara selam vermeden içeri girmemiz doğru olmaz. Şimdi sizlerle beraberiz. Bu heyecanınız, bu coşkunuz ve burada Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kuruluşundan bu güne kadar ak parti, tüm teşkilatlarında vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahrete intikal etmişlere rahmet niyaz ediyorum” diyerek başladı.

Kahramanmaraş'ın 16 Nisan hal oylamasında yüzde 74 oy oranıyla tüm Türkiye'de 7'inci sırayı alarak destan yazdığına dikkat çeken ve “Siz bir başkasınız be” diyen Erdoğan, “Şiir yazdığınızı biliyorum, ama destan yazdığınızı da öğrendik. Bu Kahramanmaraş'ın seçimlerdeki ortaya koyduğu en iyi neticedir. Bize verdikleri sözü tutan edelere şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ın verdiği bu desteği asla unutmayacağız. 2023 hedeflerinde bu şehri yine en önde görmek istiyoruz. Kahramanmaraş, özgürlüğüne, geleceğine her daim sadık çıkmıştır” dedi.

Bıçak kemiğe dayanmıştı

Sınırımızda bir terör devleti kurulmak istendiğine ve buna müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Bıçak kemiğe dayandı, sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturan bizi binlerce yıllık komşularımızdan ayrılmaz coğrafyamızdan koparmak istiyorlar. Teröristin yanında kol kanat gerenler Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar milletimizin sakalını kesmeye benzer. Hal bu ki biz harekette geçmeye başladığımızda o teröristlerin kollarını kanatlarını kırarız. Kesilen sakal gayet gür olarak çıkar, ama giden kol kanar geri gelmez. İşte bu sabah etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931 etkisiz hale getirildi. Edeler 15 Temmuz'da ne dedik, meydanları doldurun. Siz ne yaptınız 15 Temmuz'da meydanlara döküldünüz. Ve şimdi de böyle bir karar aldığımız anda önce şahsım milletim ve edeler hep birlikte diyoruz. Biz, dün ne isek bugünde aynıyız. Mehmet'imiz cephede cuma namazını kılıyor elhamdülillah. Ve bundan, nedir biliyor musunuz? Bir milletin küllerinden yeniden dirilmesidir. Hesabı sormaya devam ediyoruz. Bugün de terör örgütlerini ve onların arkalarındaki güçleri eninde sonunda bitireceğiz. Evet, Allah'ın yardımı üzerimize olsun. Ve biz de şimdi o müjdeye doğru koşuyoruz. Bu millet Mehmetleri ile beraber inşallah o müjdeye layık olacaktır” dedi.

“SEFER GÖREV EMRi…”

Erdoğan partililerin ‘Reis Bizi Afrin’e götür’ sloganları atmaları üzerine ise şöyle konuştu; “Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz. Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Eşrefi mahlukata, insana hakettiği değerle bakmayan hiç kimsenin bizim nezdimizde kıymeti olamaz.

Sevgili gençlerle ilgili belediyemize bir talimatım var. Senegal’deki Goree Adası’nın dili olsa da ah bu sömürge dönemini bir anlatsa. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı bu gençlerimizi Senegal’e Goree Adası’na götürecek, nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğunu orada bizzat görme imkanı bulacaklar. Dünyanın gündeminde yeni İpek Yolu projesi var. Bu projenin güzergahı üzerinde Kahramanmaraş var. Fırsatları şehirlerin ve insanların önlerine bu tür büyük projeler çıkarır. Bunu değerlendirmek o şehirlerin ve insanların kendi bilecekleri bir iştir. Kir, pas, çalışarak kazananlar var. Onlar bazı komşuları gibi yan gelip yatanlar değil.”