Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taşeron işçiye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Kütahya'daki kongresi öncesinde salonun önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşması sırasında kalabalıktan gelen seslere "Kaç kere konuştuk yine anlamıyorsunuz!” diye tepki gösterdi.

Kütahya'da, partisinin olağan il kongresi öncesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron konusunda sahneden diyaloga girdiği işçilere, “Kaç kere konuştuk yine anlamıyorsunuz?” diye tepki gösterdi. Karayollarında taşeronun kaldırılacağını belirten Erdoğan, bundan sonra işçi alımının sadece devlet kurumu üzerinden yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya’daki AKP olağan il kongresi öncesi kalabalığa hitaben açıklama yaptı. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bu yolculuğumuzda hep şunu söyledik. Bir olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Partimizi 16 yıl önce kurduğumuzda neredeydik şimdi neredeyiz.

Artık Türkiye dünyadaki en büyük ülkeler sıralamasında 17. sırada. Avrupa’da 6. sırada. Hedefimiz 2023’te ilk 10’a girmek.

2017’nin 3. çeyreğinde Türkiye dünyada büyüme sıralamasında yüzde 11 ile 1 numara oldu. İnşallah bu hızla devam edeceğiz. Bu Rabia’ye sahip çıktığımız sürece bizi kimse yıkamayacak. Rabiamız da ne vardı? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

‘SENİN KİLON BUNU KALDIRMAZ’

Rabiamızı anlamayanlar var. Bak Kılıçdaroğlu anlıyor mu? O PKK’lı teröristlerle işbirliği yapsın. O darbe gecesi kaçarak Bakırköy belediyesine sığınan birisi. Biz F-16’lar üzerimizden geçerken orada halkımızla milletimizle beraber ne yapacağımızın planlarını yaptık, oradan onun talimatlarını verdik. O ise televizyondan izliyordu. Utanmadan ‘Tankların karşısına ben çıkarım’ diyor. Geç o işi. Senin kilon bunu kaldırmaz. İşte İstanbul’a getirdiğin il başkanınla kim olduğun ortaya çıktı.