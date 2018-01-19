Kılıçdaroğlu PM öncesi konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Afrin operasyonuna değinen Kılıçdaroğlu Afrin, El Bab gibi değildir. El Bab da uluslar arası mutabakat vardı. Afrin'e girmek için çırpınıyorlar. Afrine Önce Erdoğan'ı kefenle karşılayanlar gitsin" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. AYM’nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay için verdiği tahliye kararına yerel mahkemelerin direnmesine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu “Anayasa tümüyle askıya alınmış durumda” dedi.

Olası Afrin operasyonuna da değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu Afrin, El Bab gibi değildir. El Bab da uluslararası mutabakat vardı. Afrin’e girmek için çırpınıyorlar. Afrine Önce Erdoğan’ı kefenle karşılayanlar gitsin” dedi

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Top çevirir gibi hakimler gidip geliyor. Hiç kimse cesaret edip beraat etmiştir diyemiyor. Suçsuz bir insan, milletin seçtiği bir milletvekili boşu boşuna hapiste yatıyor. Nereye kadar giderse oraya kadar savunacağız. Öyle bir noktaya geldik ki, Anayasa Mahkemesi kararını en alttaki mahkeme ‘Ben uygulamam’ diyor. Bu bizim tarihimizde bir ilktir. AYM’nin kararını tanımamak, gereğini yapmamak bizim tarihimizde bir ilktir. O mahkemeler kararı saraydan aldılar. Sen madem ki öyle karar veriyorsun, ben senin kararına uyacağım diyorlar.

Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararları ne olacak hepimiz bekliyoruz. Resmi Gazete’de de yayımlandı. Nasıl karar verileceğini göreceğiz. Biz parlamento görev yapsın derken dün OHAL 3 ay süre ile uzatıldı. Siz FETÖ ile hala mücadele edemediyseniz sizin gücünüz tartışılır. FETÖ dediğiniz kimdir. Biz açık ve net çağrımızı yine yapalım. OHAL’i kaldırın, FETÖ ile mücadele için kanun mu gerekiyor, el birliği ile yapalım. Gerekirse 24 saat çalışırız. OHAL’e devam, Türkiye açısından ciddi maliyetler doğuruyor.

Neden 21. yüzyılın Türkiye’sinde bir insan Meclis önünde kendini yakar, İzmir’de soyunur ‘Ben açım, aç diye’ bağırır. Ben konuştuğumda, yakma olayını haber yapamayan televizyon ve gazeteler ben konuştuktan sonra haber yapmaya başladılar ama beni eleştirerek. Birisi kendisini işsizlik nedeniyle yakıyorsa bu dünyanın her tarafında haberdir.

Sesi çıkan, sorunları dile getiren sadece biziz. Devletin hedefe koyduğu parti de biziz. CHP konuşmasın. Biz dillendirirken bir siyasal parti ayrımı yapmıyoruz. Yeri geliyor işçinin, işverenin, esnafın, çiftçinin, fındık üreticisinin, çay üreticisinin sesi oluyoruz. Siyasal iktidar buna tahammül edemiyor. Son 15-20 gündür bütün baskılarla üzerimize geliyorlar. Sen ister radyonla, ister televizyonunla, ister gazetenle, ister ordunla gal milim geri adım atmayacağız.

Kendi içimizde büyük tartışmalar varmış gibi bizi bir alana hapsetmek istiyorlar.