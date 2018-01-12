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Özdil: Sanki ülkeyi Müjdat ağabey yönetiyor

Türkiye'nin en güvenilir kişisi, duayen gazeteci Uğur Dündar'ın yönetimindeki Halk Arenası, bu hafta ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil’i konuk etti. Adana’daki Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’ndeki Halk Arenası’nda konuşan Yılmaz Özdil, “sanki ülkeyi Müjdat ağabey yönetiyor” dedi.

Sozcu.com.tr
23:4512 Ocak 2018
Haberler Gündem
Türkiye'nin en güvenilir kişisi, duayen gazeteci Uğur Dündar'ın yönetimindeki Halk Arenası, bu hafta ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil’i konuk etti. Adana’daki Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’ndeki Halk Arenası’nda konuşan Yılmaz Özdil, “sanki ülkeyi Müjdat ağabey yönetiyor” dedi.

Çok okunan SÖZCÜ köşe yazarı, katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil, katıldığı Halk Arenası programında önemli tespitlerde bulundu.

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Ülkenin geldiği durum hakkında açıklamalarda bulunan Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özeleştirilerine değindi.

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Özdil, “Ergenekon kumpasıyla ilgili özeleştirisinde şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldık diyor. Balyoz kumpasıyla ilgili özeleştirisinde suçluyla suçsuz, gerçekle yalan, doğruyla yanlış aynı kefeye koyuldu. Şahsım başta olmak üzere kandırıldık diyor. Yine 17-25’le ilgili özeleştirisinde iyi niyetimizin kurbanı olduk diyor. Ekonomiyle ilgili krizler karşısında şaşırdığımı ifade etmeliyim diyor, sanki Müjdat ağabey ülkeyi yönetiyor” ifadelerini kullandı. Özdil’in bu sözleri salondakiler tarafından büyük alkış aldı.

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Son güncelleme: 00:5813.01.2018
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