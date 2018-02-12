Referandumdaki Hayır birlikteliği 2019’da da sağlanmalı

Milli Merkez Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Cumhurbaşkanlığı seçimi için “Bizlere akıllı telefon değil, akıllı devlet adamları gerekiyor” dedi.

Milli Merkez Başkanı ve TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi. Siyasetin duayen ismi Cindoruk, seçimde referandumdaki ‘hayır' bloğu gibi bir ittifak yapılması çağrısında bulundu.

Hüsamettin Cindoruk ve Milli Merkez Ankara Temsilcisi, Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez, İstanbul'da Kartal Demokratlar Birliği'nin dün düzenlediği toplantının onur konuğu oldu. Toplantıya Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Milli Merkez Hareketi Genel Sekreter Haluk Dural, 25'e yakın muhtar, CHP, İYİ Parti, DP ve Vatan Partisi ilçe başkanları ile DYP-ANAP'ın önceki yöneticileri de katıldı.

“AKILLI DEVLET ADAMI”

Toplantının başında Afrin'de şehit düşen 11 Mehmetçik için saygı duruşunda bulunuldu. Milli Merkez Başkanı Cindoruk, Türkiye'nin siyasi çıkmaza sokulmak istendiğini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynen referandumda olduğu gibi geniş ittifakla bunun aşılabileceğini söyledi. Cindoruk, “Bize akıllı telefondan ziyade akıllı devlet adamları gerekir. Onun için de ortak akıl gerekiyor. Referandumdaki ‘hayır' birlikteliğini hem belediye seçimleri hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hayata geçirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Ufuk Söylemez ise Türkiye'nin dış politika ve ekonomide sıkıntılı bir döneme girdiğine işaret etti. Enflasyon, işsizlik ve faizlerin çift haneli olduğuna dikkat çeken Söylemez, “Referandumda hayır birlikteliği Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının görevden alınmasının en önemli nedenidir. O zaman sağ-sol demeden, köken-mezhep ayırmadan milletin oluşturduğu gönüllü ittifak vardı. Türkiye hemen OHAL'siz demokrasiye kavuşmalıdır. Laiklik başta olmak üzere kurucu değerlere sahip çıkacak, yolsuzlukla mücadelede kararlı demokratik Cumhuriyetçi milli bir güç birliğine ihtiyaç var” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Ufuk Söylemez, “Yerli ve milliyiz diyorsunuz. Ama okullarda Türküm, doğruyum diye başlayan andımızı yasaklıyorsunuz. Bu nasıl iş?” diye sordu.

“ŞEHİTLERE SAYGISIZLIKTIR”

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü Suriye-Rusya politikasından sonra televizyon ekranlarına çıkarak ‘Suriye politikamız doğruydu' sözlerini hatırlatan Söylemez, “Ben Davutoğlu'nun yerinde olsam üzüntü ve utancımdan değil televizyona sokağa bile çıkmam. Davutoğlu, 3.5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye sığınmasında bir numaralı sorumludur. Özeleştiri yapacağına o politikaların ‘arkasındayım' demesi millete ve şehitlere saygısızlıktır” dedi. Toplantının sonunda Cindoruk ve Söylemez'e Kartal amblemli plaket takdim edildi.