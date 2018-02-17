Son dakika haberi… Hollanda’ya 1915 tepkisi

Hollanda Parlamentosu'nda görüşülecek olan 1915 tasarısına tepki olarak Hollanda'nın maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, son dakika açıklamasında, "Hollandalı siyasetçileri Türkiye'ye yönelik ön yargılı tutumlarını gözden geçirmeye ve tarihi siyasallaştırmamaya davet ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 1915 olaylarıyla ilgili Hollanda Temsilciler Meclisi’nde yaşanan ve basına da yansıyan gelişmelerle ilgili, Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate’nin Dışişleri Bakanlığı’na davet edildiğini duyurdu.

Sözcü Aksoy, Dişişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, 1915 olaylarıyla ilgili Hollanda Temsilciler Meclisi’nde yaşanan ve basına da yansıyan gelişmeler hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

Hollandalı bazı siyasetçilerin Ermeni iddialarını destekleyen tasarıları gelecek haftalarda Hollanda Temsilciler Meclisi’ne sunmasının gündemde olduğunun anlaşıldığını belirten Aksoy, Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumunun, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalı olduğunu vurguladı.

‘HOLLANDALI SİYASETÇİLERİ TARİHİ SİYASALLAŞTIRMAMAYA DAVET EDİYORUZ’

Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatların, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu hükme bağladığını belirten Aksoy, “Hal böyleyken, Türkiye ve Türk milletinin hassasiyetle yaklaştığı 1915 olayları konusunu tarihi ve hukuki bağlamından kopararak, siyasileştirmeye yönelik girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir” ifadesini kullandı.

Aksoy, “Bu çerçevede, Hollandalı siyasetçileri Türkiye’ye yönelik ön yargılı tutumlarını gözden geçirmeye ve tarihi siyasallaştırmamaya davet ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda’nın, bu tarihi meselenin çözümüne katkı vermek istiyorsa, 2005’ten bu yana Türkiye’nin ısrarla önerdiği, Osmanlı tarihi uzmanı bilim insanlarına açık bağımsız bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması teklifine destek verebileceğine dikkati çeken Aksoy açıklamasında, “Hollanda’nın ülkemizle ilişkilerini normalleştirme iradesi bulunup bulunmadığının da bir göstergesi olacak bu konu hakkındaki görüşlerimiz ve beklentilerimiz Bakanlığımıza davet edilen Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına da iletilmiştir” ifadelerine yer verdi.