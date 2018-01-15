Suriye sınırına tank ve obüs takviyesi

Irak sınırından hareket eden tank ve obüs yüklü yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'ya geldi.

Irak sınırından hareket ederek Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank ve obüs yüklü askeri konvoy Şanlıurfa’ya ulaştı.

Öğleden sonra hareket eden yaklaşık 20 araçlık konvoy, Mardin üzerinden Şanlıurfa’ya geldi.

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Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giren tank ve obüs yüklü askeri konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderildiği öğrenildi. İHA