Yılmaz Özdil’den iki usta isim Münir Özkul ve Aydın Boysan için duygulandıran sözler

Lale Özan Arslan’ın sunduğu Halk TV Ana Haber’e telefonla bağlanan Yılmaz Özdil, Münir Özkul ve Aydın Boysan hakkında duygulandıran bir konuşma yaptı.

Usta tiyatrocu Münir Özkul 93, gazeteci ve mimar Aydın Boysan ise 97 yaşında hayata veda etti. Yılmaz Özdil, Halk TV Ana Haber'e bağlanarak iki usta isim için de duygulandıran bir konuşma yaptı söyledi.

“RAKIYA ALKOL DİYE BAKIP AYRAN İÇENLER….”

Özdil, Aydın Boysan için “Ömrü boyunca Türkiye’ye güzellikler kattı. Ama rakıya alkol diye bakıp ayran içenlerin ülkeye ne kadar büyük kötülükler yaptığını görüyoruz.”

“AMERİKA’DA OLSA 4 TANE OSCAR’I OLURDU”

Usta oynucu Minür Ozkul için ise “Amerika’da olsa 4 tane Oscar’ı olurdu” diyen Yılmaz Özdil şöyle devam etti: “Sanatçı yönü doldurulamaz boyutta. Hababam Sınıfı açısından bakarsak hepimizin üzerinde düşünmesi gereken konular olduğunu sanıyorum. Kel Mahmut, Güdük Necmi, İnek Şaban, Tarık Akan hepsine baktığımızda kendinde bir şeyler bulduğu bir efsane. ”

İşte Yılmaz Özdil’in o sözleri…