Bu neyin öfkesi?

Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bir lâf etti, bütün öfkeleri üzerine çekti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, onun en ateşli destekçisi Devlet Bahçeli de İlker Başbuğ'a ateş püskürdü.

Emekli orgeneralin sözlerini yeniden okudum ve inanın ki, kızılacak bir yanını göremedim. Başbuğ, sadece siyasileri uyarıyor ve diyor ki:

“Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasi söylemlerin tartışılma zamanı değildir. Böyle konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum.”

Ne var bu sözlerde? Emekli bir orgeneral düşüncelerini söyleyemez mi?

İlker Başbuğ'un sözlerine en büyük öfkeyi Devlet Bahçeli göstererek kükredi:

“Partimizin Afrin üzerinden siyasi hesap yaptığını söyleyenler karaktersizdir. Kimi kastediyorsun?”

Haydaa! Ne buyurulur bu sözlere?

Erdoğan da İlker Başbuğ'a kızgınlığını dile getirerek “Siyasete âlet edildiğini söylemek onun haddine mi? Yazıklar olsun, gereği yapılacak!” dedi.

Ulusça birlik içinde olmamız gereken sancılı bir dönemde her uyarının kavga sebebi yapılması doğru mudur?

Bu neyin öfkesidir böyle?