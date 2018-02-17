Mehmetçik başına geçirilen çuvalı çıkarıyor!..

Türk'ün ateşle imtihan edildiği, “Şu Çılgın Türkler”in, Milli Mücadele'nin önsözünü yazmaya hazırlandığı yıllar…

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Zamanın IMF'si olan Duyunu Umumiye, devletin kendisine olan borçlarına karşılık köylünün mahsulüne el atıyor. Tahsilatı kontrol etmek için de Hristiyan ekalliyetten jandarmaları görevlendiriyor. Çünkü bizim jandarmalara güvenmiyor. Hatta Trakya'daki bazı bölgelerde Osmanlı Jandarması'na, yabancı subaylar komuta ediyor.

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İşte o acı günlerin birinde, denetim yapan bir yabancı subay, elinde kamçısıyla caddede yürürken, resmi bir binanın önünde nöbet tutan askerimize saldırıp kamçıyla dövmeye başlıyor. Kamçı darbelerini acımasızca indirirken “Sen ha, bana selam vermezsin ha” diye haykırarak, çevrede toplanan kalabalığa acımasızlığının nedenini duyuruyor.

Asker de bu aşağılanmaya daha fazla dayanamıyor ve silahını çekip, yabancı subayı öldürüyor.

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Hemen Harp Divanı kuruluyor.

Divan'da daha sonra Harbiye Nazırlığı'na yükselecek olan Enver Bey de bulunuyor. Ne acıdır ki, yargılama sonucunda hem o subayı vuran asker, hem de birlikte nöbet tuttuğu arkadaşı idama mahkum ediliyor.

Osmanlı Devleti, üniformasını taşıyan ve hakarete uğrayan, kırbaçla dövülmesi üzerine de kendini savunan askerlerine sahip çıkamıyor ve bu iki yurtsever, onurlu vatan evladı darağacında asılıyor.

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Ancak kahraman ordumuz Balkan Savaşlarıyla askerimizin başına geçirilen çuvalı, Çanakkale'de yazdığı o eşssiz kahramanlık destanıyla çıkarıyor!..

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal ve askerleri, tarihin akışını değiştiren muhteşem vatan savunmasıyla yedi düvele “Çanakkale Geçilmez” dedirtiyor…

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Günümüze gelirsek;

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı'ndan sonra şimdi Afrin'e yönelik “Zeytin Dalı Harekatı”nı başarıyla sürdürüyor.

Mehmetçik, emperyalizmin ülkemizin bekasına yönelik tehdidine kanıyla, canıyla meydan okuyor.

Meydan okumakla kalmıyor, bu iktidar döneminde ABD askerlerinin, Kuzey Irak'ta görev yapan silah arkadaşlarının başlarına geçirdiği çuvalları da çıkarıyor!..

Mehmetçiğin çuvala sokulan onurunu, yine Mehmetçik geri alıyor!..