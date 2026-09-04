Yaz transfer döneminde Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye katılan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, sarı-lacivertli formayla herhangi bir resmi müsabakada süre alamadan takımdan ayrıldı. Genç futbolcunun, gelişimini sürdürmesi ve düzenli forma şansı bulabilmesi amacıyla TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kütahyaspor'a sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

KULÜPTEN HOŞGELDİN MESAJI

Kütahyaspor kulübü, genç yeteneğin kiralık transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla resmiyete kavuşturdu. 2. Lig temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kütahyaspor’umuza hoş geldin, Adem Yeşilyurt! Yeni sezon hazırlıklarımız kapsamında kadromuza dahil olan Adem Yeşilyurt ile gücümüze güç katıyoruz. Formamızla nice başarılara birlikte!"

SADECE İDMANLARA ÇIKTI

Yaz döneminde sarı-lacivertlilerin geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı 2007 doğumlu kanat oyuncusu, Fenerbahçe'deki geniş kadro rotasyonu nedeniyle henüz 1 dakika bile resmi maç deneyimi yaşayamamıştı. TFF 2. Lig'de tecrübe kazanması hedeflenen Adem Yeşilyurt'un, yeni takımıyla ilk antrenmanlarına çıkması bekleniyor.