Ligin açılış mücadelesinde Boluspor, Manisa FK'yi konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligin ilk haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

21.30 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

8 Ağustos Cumartesi:

17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sivasspor-Esenler Erokspor (4 Eylül)

21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Corendon Airlines Park Antalya)

9 Ağustos Pazar:

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Aktepe)

19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

21.30 Vanspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

21.30 Bodrum FK-Bursaspor (Bodrum İlçe)

10 Ağustos Pazartesi:

21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor (Pendik)

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