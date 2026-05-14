Başarılı şarkıcı ve söz yazarı Emir Can İğrek, katıldığı programda yöneltilen dikkat çekici soruya verdiği cevapla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Galatasaray taraftarlığıyla tanınan ünlü sanatçının, Fenerbahçe marşıyla ilgili yaptığı yorum özellikle sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgisini çekti.

Son dönemin sevilen sanatçılarından Emir Can İğrek, katıldığı bir programda futbol rekabetini yeniden gündeme taşıyan bir soruyla karşı karşıya kaldı. Ünlü şarkıcıya program sırasında, “100 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe için bir marş yazar mısın?” sorusu yöneltildi.





Soruyu samimi bir tavırla karşılayan İğrek’in verdiği cevap ise stüdyoda kahkahalara neden oldu. Ünlü sanatçı, “Yazarım ve o parayla Galatasaray’a bir oyuncu alırım.” diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen Emir Can İğrek’in bu cevabı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar arasında binlerce paylaşım aldı. Bazı kullanıcılar İğrek’in cevabını “zekice” ve “tam bir futbol rekabeti yanıtı” olarak yorumladı.

Emir Can İğrek’in açıklaması kısa sürede spor ve magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.