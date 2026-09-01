Mersin İdman Yurdu’nun 14 yıldır süren transfer yasağı kaldırıldı. 14 yıl öncesine dayanan futbolcu alacaklarından kaynaklanan transfer yasağı, Yönetim Kurulunun yürüttüğü girişimler ve gerekli ödemelerin tamamlanması sonucunda kaldırıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün sportif yapılanması ve gelecek planlaması açısından büyük önem taşıyan bu gelişmenin, camiamıza yeni bir güç ve hareket alanı kazandıracağına inanıyoruz. Yeni Mersin İdman Yurdu olarak, hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun.” denildi.

101 YILLIK KÖKLÜ CAMİA

101 yıllık köklü kulüp 2013-2015 yılları arasında Süper Lig’de mücadele etmişti. O dönem önemli başarı yakalayan ve büyüklere kök söktüren Mersin İdman Yurdu, 2018’de Bölgesel Amatör Lig’e kadar gerilemişti. Adının 'Yeni Mersin İdman Yurdu' olduğu kulüp şimdilerde ise 3. Lig 3. Grup’ta yer alıyor.