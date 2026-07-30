İtalya'nın en köklü kulüpleri arasında yer alan Brescia, iflas ettiğini ve faaliyetlerini resmen sonlandırdığını duyurdu. Brescia Mahkemesi'nin, 20 milyon Euro'yu aşan borcu sebebiyle kulüp hakkında iflas kararı vermesinin ardından 115 yıllık efsane kulüp, tarihe gömüldü.

SORUN GİTTİKÇE DERİNLEŞTİ

Brescia'nın kapanmasına sebep olan kriz, uzun süredir devam eden mali sorunlarla giderek büyüdü. Kulüpte yaklaşık 20 milyon euro borç biriktiği, ödemelerinin aksadığı ve İtalya futbol otoritelerinin zorunlu tuttuğu mali yükümlülüklerin yerine getirilmediği ifade edildi. Bu nedenle birçok yaptırımla karşı karşıya kalan Brescia, mali güvenilirliğini kaybederek kaçınılmaz sona ilerledi...

EFSANELERİN YOLU BURADAN GEÇTİ

Brescia'nın tarihinde şampiyonluk başarısı bulundurmasa da hala tüm dünyada tanınan birçok yıldızın yolu bu kulüpten geçti... Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Roberto Baggio, Luca Toni ve Süper Lig'de de oynayan Mario Balotelli gibi isimler, Brescia için ter döktü.