A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılarımız, 110-73 kazandı. 12 Dev Adam, böylece elemelerde 8'de 8 yaptı. İzlanda ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
12 DEV ADAM ZİRVEDE YER ALIYOR
Takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda Türkiye 8 galibiyetle zirvede yer alıyor. Elemelerde gruplarını ilk 3'te tamamlayacak ekipler, Dünya Kupası bileti alacak.