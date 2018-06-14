ABD Kuzey Kore için tarih verdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin, 2020 yılına kadar önemli ölçüde nükleer silahlardan arınmasını umduğunu açıkladı. Pompeo'nun bu açıklaması Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da gerçekleşen tarihi görüşmesi sonrası geldi.

Salı günü gerçekleşen o zirve sonrası, “Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması üzerinde çalışmak için” anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

BBC Türkçe’nin haberine göre anlaşma belgesinde Pyongyang’ın ne zaman ve nasıl silahsızlanacağına ilişkin ayrıntıların yer almaması eleştirilere neden oluyor.

Güney Kore’de zirveye ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore konusunda “halen yapılması gereken çok iş olduğunu” söyledi.

Devamında ise, “Önemli boyutta bir silahsızlanma… Bunun 2.5 yıl içinde başarılabileceğini umuyoruz” dedi.

Pompeo, Pyongyang yönetiminin, silahsızlanmanın “doğrulanabilirliği” noktasındaki hassasiyetin farkında olduğuna inandığını da açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi zirve sonrası düzenlediği uzun basın toplantısı sırasında, Kuzey Kore’nin artık bir nükleer tehdit olmadığını söylemiş, “dünya daha güvenli bir yer” ifadesini kullanmıştı.

Ancak bu açıklamanın güvenilirliği üzerinde şüpheler bulunuyor. Çünkü anlaşma çerçevesinde, Kuzey elindeki savaş başlıklarını ve bunları fırlatabileceği füzeleri tutabilecek. Dahası bunların imhasına ilişkin somut bir yol haritası da açıklanmış değil.

‘Kim Jong-un bölgeyi nükleer silahlardan arındırmayı kabul etti mi?’



Donald Trump, Kim ile görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında “Dünya tarihinde çok önemli ve tarihi bir an yaşandığını” söylemiş, iki ulus arasında yeni bir başlangıca hazır olduklarını belirtmişti.

Basın toplantısında gazetecilerden gelen “Kim Jong-un bölgeyi nükleer silahlardan arındırmayı kabul etti mi?” sorusuna ise Trump, “Nükleer silahlardan arındırma süreci çok, çok hızlı işleyecek. Süreci çok hızlı, kesinlikle çok çok hızlı bir şekilde başlatıyoruz” diye yanıt vermişti.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı (KCNA) ise Trump’ın tarihi buluşmada ilişkiler düzelince Pyongyang’a yaptırımları kaldırma sözü verdiğini iddia etti.