Açıldığını duyan oraya koştu… Saatlerce sırada beklediler!

Dünyada keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran ikinci ülke olan Kanada'da, ilk yasal esrar satışı dün gece yarısı yapıldı. Newfoundland bölgesindeki bir dükkanın önünde yüzlerce kişi saatlerce sırada bekledi.

Kanada’da esrarın tıbbi amaçlı kullanım için satışı 2001’den bu yana yasaldı. Ancak ülkede, polisin esrar kullanıp direksiyon başına geçen sürücülerle nasıl başa çıkabileceği de dahil birçok endişe hakim.

Esrarın yasallaşmasından önce 15 milyon haneye yeni yasalar ve kamuyu bilgilendirme kampanyalarıyla ilgili broşürler dağıtıldı.

Newfoundland Adası’ndaki bir dükkanda ilk satış yerel saatle 20:00’de sıraya giren Ian Power’a yapıldı. Power, “Kanada’da ilk yasal esrarı satın alan kişi olmak benim hayalimdi ve işte buradayım” dedi.

Kanada’da eyalet yönetimleri ve belediyeler aylardır esrarın yasallaşmasına yönelik hazırlık yapıyor. Esrarın nerelerden satın alınabileceği ve nerelerde içilebileceğinden belediyeler sorumlu olacak.

Kanada’da esrarın yasallaşmasının etkileri konusunda henüz yanıt bulmamış bir dizi önemli soru var.

Birçok uzman, yasallaşmanın ardından, bir yıl boyunca talebin karşılanmasında sorun çıkabileceğini söylüyor.

Kanada’nın en kalabalık bölgesi Ontario’da perakende esrar satışı bahar aylarında başlayacak, ancak internet üzerinden sipariş verilebilecek.

Kanada esrarı neden yasallaştırıyor?

Esrarın yasallaşması, iktidardaki Liberal Parti’nin lideri Başbakan Justin Trudeau’nun 2015’teki seçimde verdiği vaadini yerine getirmesi anlamına geliyor.

Trudeau, ülkede esrar kullanımını suç gören neredeyse yüz yıllık yasanın etkisiz kaldığını ve Kanada’nın dünyada en çok esrar kullanılan yerlerden biri haline geldiğini söylüyordu.

Başbakan yeni yasayla küçük yaşta esrar kullanımının önleneceğini ve suç örgütlerinin gelirlerinin de kesileceğini vurguluyor.

Kanada bu konuda Uruguay’ı izliyor. Uruguay 2013’te keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran dünyanın ilk ülkesi olmuştu. Birkaç ABD eyaletindeki referandumda da aynı yönde sonuç çıktı.

Sekiz ABD eyaleti, Colorado, Washington, Oregon, Alaska, Maine, Massachusetts, Nevada ve California da keyif ve tıbbi amaçlı esrar kullanımını serbest bıraktı.