Bir kurdele kestiler… Saniyeler içinde milyonlar kazandılar!

Dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ve Emily Ratajkowski'nin Mikonos tatili sırasında katıldıkları bir açılış sosyal medyanın gündemine oturdu. Açılışta kurdele kesmeleri istenen iki isme, 6 milyon TL verildiği iddia edildi.

Temmuz ayı başında Yunanistan’ın Mikonos adına çıkarma yapan dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ve Emily Ratajkowski ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

1 hafta boyunca adadan onlarca fotoğraf paylaşan ikili, tatilin yanı sıra işlerini de ihmal etmedi. Kate Moss gibi isimlerin de katıldığı bir davette mağaza açılışı yapan Hadid ve Ratajkowski’nin, 1.28 milyon dolarlık (6.1 milyon TL) ücret aldığı ortaya çıktı.

Alkışlar arasında kurdeleyi kesen ve kameralara gülümseyerek poz veren ikilinin aldığı ücret sosyal medyaya damga vurdu.

Para kazanmanın bu kadar kolay olmasından dem vuranların yanı sıra, Hadid ve Ratajkowski gibi popüler isimler için bu ücretlerin normal olduğunu savunanlar da oldu.