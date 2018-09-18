Erdoğan-Putin zirvesinde Suriye’den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında dün gerçekleşen zirve sonrasında Şam yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, "İdlib konusunda mutabakata varılmasından dolayı memnunuz" açıklamasını yaptı.

Rusya ile Türkiye arasında Suriye‘de muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinde bir tampon bölge oluşturma konusundaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve Suriye devletinin “tüm toprakları kurtarılana kadar terörle savaşa” devam etme taahhüdünde bulundu.

Suriye devlet haber ajansı SANA’da yer alan habere göre bir dışişleri bakanlığı yetkilisi, “Bu anlaşma Suriye ve Rusya arasında yoğun müzakerelerin sonucudur” dedi.

Yetkili, hükümetin “İster askeri operasyonlar ister yerel uzlaşma ile olsun, tüm toprakları kurtarılana kadar terörle savaşmaya devam edeceğini teyit ettiğini” söyledi.