Son dakika… Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan flaş istek!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları protestoları çerçevesinde Başbakan Edouard Philippe'den muhalefet partileri lideri ve sarı yeleklilerden bir heyet ile görüşmesini istedi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Elysee Sarayı’nda akaryakıt zamları protestolarına ilişkin “kriz” toplantısı düzenleyen Macron, Başbakan Philippe’den muhalefet partilerinin lideriyle ve sarı yeleklilerden bir heyet ile bir araya gelmesini talep etti.

İLGİLİ HABER Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı!

Haberlerde, bu konuda Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da Philippe ile görüşmek istediği ifade edildi. Hidalgo, yaptığı açıklamada, başkentte gerçekleşen protesto gösterilerindeki güvenlik konusunda kendisiyle görüşmeyen hükümeti eleştirdi.

Macron, öğle saatlerinde, sarı yeleklilerin akaryakıt zamlarını protesto ettiği başkentteki Charles de Gaulle Meydanı ve çevresindeki caddelerde incelemelerde bulunduktan sonra “kriz” toplantısı için Elysee Sarayı’na geçmişti.

İLGİLİ HABER Fransa yanıyor! İş yerleri ve araçlar ateşe verildi, gözaltı sayısı arttı

Muhalefet partileri, Macron ve hükümeti gösterilerde şiddete izin vererek protestocuların meşruiyetini zedelemeye çalıştığı yönünde eleştiriyor.

MACRON’A İSTİFA ÇAĞRISI

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees Caddesi’nin çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride “Macron istifa” sloganları atmış ve birçok binanın üzerinde Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

İLGİLİ HABER Neden 'Sarı Yelek' giyiyor?

Protesto nedeniyle dün Champs-Elysees Caddesi’nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

BİNDEN FAZLA GÖZALTI

17 Kasım’dan bu yana düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 158’i güvenlik görevlisi 890 kişi yaralanmış, bin 81 kişi gözaltına alınmış ve 9 eylemci dörder ay hapis cezasına çarptırılmıştı. AA