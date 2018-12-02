Son dakika… Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan flaş istek!

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Elysee Sarayı’nda akaryakıt zamları protestolarına ilişkin “kriz” toplantısı düzenleyen Macron, Başbakan Philippe’den muhalefet partilerinin lideriyle ve sarı yeleklilerden bir heyet ile bir araya gelmesini talep etti.
Haberlerde, bu konuda Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da Philippe ile görüşmek istediği ifade edildi. Hidalgo, yaptığı açıklamada, başkentte gerçekleşen protesto gösterilerindeki güvenlik konusunda kendisiyle görüşmeyen hükümeti eleştirdi.
Macron, öğle saatlerinde, sarı yeleklilerin akaryakıt zamlarını protesto ettiği başkentteki Charles de Gaulle Meydanı ve çevresindeki caddelerde incelemelerde bulunduktan sonra “kriz” toplantısı için Elysee Sarayı’na geçmişti.
Muhalefet partileri, Macron ve hükümeti gösterilerde şiddete izin vererek protestocuların meşruiyetini zedelemeye çalıştığı yönünde eleştiriyor.
MACRON’A İSTİFA ÇAĞRISI
Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees Caddesi’nin çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride “Macron istifa” sloganları atmış ve birçok binanın üzerinde Macron karşıtı yazılar yazmıştı.
Protesto nedeniyle dün Champs-Elysees Caddesi’nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.
BİNDEN FAZLA GÖZALTI
17 Kasım’dan bu yana düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 158’i güvenlik görevlisi 890 kişi yaralanmış, bin 81 kişi gözaltına alınmış ve 9 eylemci dörder ay hapis cezasına çarptırılmıştı. AA
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