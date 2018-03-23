Fransa’da rehine krizi! IŞİD’li terörist süpermarket bastı

Fransa'da bir süpermarkette rehine krizi yaşanıyor. Trebes kasabasında bir süpermarketi basan silahlı teröristin içeride bulunan müşterileri rehin tuttuğu öğrenildi. Fransız medyası, silahlı saldırganın IŞİD militanı olduğunu iddia etti.

Fransa’nın güneyinde bulunan Trebes kasabasında IŞİD militanı olduğu iddia edilen bir kişi süpermarket bastı. Elinde rehineler bulunduğu öğrenilen teröristin ele geçirilmesi için Fransız polisi tarafından operasyon düzenleniyor. Terörle mücadele ekiplerinden gelen bilgilere göre süpermarkette 8 rehine var.

“DURUM ÇOK CİDDİ”

Fransa Başbakanı Édouard Philippe tarafından yapılan ilk resmi açıklamada ise “durum çok ciddi” ifadeleri kullanıldı.

Rehine krizinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor…