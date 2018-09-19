Girne’de lüks otelde korkutan yangın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne'de bulunan beş yıldızlı Cratos Premium Hotel’in Coco Bongo adlı eğlence mekanda yer alan bungalow evlerde yangın çıktı. Ölen ve yaralanan olmayan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

KKTC’nin en turistik gözde popüler otellerinden biri olan Cratos Premium Hotel’in plajında bulunan bungalow evlerde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangın sırasında evlerde bulunan ve eğlence mekanında akşam yemeğinde olan müşteriler hızla olay yerinden uzaklaştırıldı.

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BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlere ise önce otel personeli müdahale etti. Kısa sürede yayılan plajı alev topuna dönüştüren yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Girne İtfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangında ölen ve yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. 8 bungalow evin kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN ELEKTRİK AKSAMINDAN ÇIKTI

Girne’de bulunan beş yıldızlı Cratos Premium Hotel'in Coco Bongo adlı eğlence mekanda yer alan bungalow evlerde çıkan yangının, elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi. Can kaybı ve yaralanan olmayan yangınla ilgili otel yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“19 Eylül 2019 saat 19.30 sularında kurumumuz bünyesinde işletilmekte olan Coco Bongo adasında elektrik şebekesi kaynaklı çıkan yangın, itfaiyemiz ve çalışanlarımızın başarılı operasyonu sayesinde kısa sürede söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yoktur. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve bizi unutmayan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman adada ilkleri gerçekleştiren Cratos Premium olarak sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.” DHA