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Hakan Atilla davasında yeni gelişme, dava ertelendi

'ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme', 'kara para aklama' ve 'bankacılık sahtekarlığı' ile bunlarla ilintili suçlamalarla New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davası bir kez daha ertelendi.

android-time 21:32 16 Nisan 2018
Haberler Dünya
Hakan Atilla davasında yeni gelişme, dava ertelendi
'ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme', 'kara para aklama' ve 'bankacılık sahtekarlığı' ile bunlarla ilintili suçlamalarla New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davası bir kez daha ertelendi.

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, 7 Mays’ta görülmesi gereken davanın bu tarihte uygun çevirmen bulunamadığı ve dava ile ilgili yeni belgeler sunulduğu gerekçesiyle 16 Mayıs tarihine ertelendiğini duyurdu.

DHA

DHA

DHA

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Son güncelleme: android-time 22:0316.04.2018
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