Eski bakanla ilgili şok iddia… Her şey bu andan sonra başladı

İngiltere eski Dişişleri Bakanı Boris Johnson'ın 25 yıllık eşiyle boşanma kararı almasının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Johnson'ın Muhafazakar Parti için danışmanlık yapan Carrie Symonds'la ilişkisi olduğu öne sürüldü.

İngiliz basını eski bakan Johnson’ın boşanma kararının yankılarını gündemde tutmaya devam ediyor.

Johnson ve 25 yıllık eşi Marina Wheeler geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını açıklamış, “Birkaç ay önce, 25 yılın ardından ayrılmamızın ikimiz için de iyi olacağına karar verdik. Dört çocuğumuzu arkadaşlar olarak desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Daily Mail gazetesi, çiftin boşanma sebebiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Gazete, Johnson’ın Muhafazakar Parti’ye danışmanlık yapan Carrie Symonds’la ilişkisi olduğunu yazdı.

30 yaşındaki Symonds’ın, Johnson’ın büyük kızından yalnızca 5 yaş büyük olduğu belirtilen haberde, ikilinin Şubat ayından bu yana yakınlaştığı belirtildi.

Johnson ve Symonds, Muhafazakar Parti’nin düzenlediği ‘Tories’ Black and White Ball’ etkinliği çıkışında aynı karede görüntülenmişti.

Johnson’ın o etkinlikten sonra Symonds’ın Mart ayındaki doğum günü partisine de katıldığı ve samimiyetlerinin burada ilerlediği öne sürüldü.

Daily Mail’in Symonds’a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, genç kadın Johnson’a ‘eğer boşanmazsa bu ilişkiyi sürdürmeyeceğini’ söyledikten sonra 25 yıllık çift boşanma kararı aldı.

İngiltere’yi sarsan iddiayla ilgili Johnson ya da Symonds’tan henüz bir açıklama yapılmadı.