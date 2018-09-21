İspanya’dan örnek hareket: Filistin için bastıracağız

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, dün yaptığı açıklamalarla Avrupa basınının gündemine oturdu... Borrell, Avusuturya'da AB liderlerinin katıldığı bir etkinlikte, Filistin konusunda bir adım atılması gerektiğini söyledi.

ABD’nin Kudüs’ü resmi olarak İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla alevlenen tartışmayı dindirecek bir formül İspanya’dan geldi… İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, katıldığı bir etkinlikte Filistin konusuna değindi. Borrell, Filistin’in resmi olarak tanınması gerektiğini söyledi.

İspanya hükümetinin Avrupa’da Filistin’in bağımsız bir ülke olarak tanınması için gerekli adımları atacağını söyleyen Borrell, “Eğer AB ülkelerini bir araya getiremezsek sadece İspanya olarak Filistin’i tanırız” dedi. Filistin’in tanınmasının masada olduğunu söyleyen Borrell, bu süreç için de takvimin tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.