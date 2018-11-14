Son dakika… Çavuşoğlu’ndan ABD açıklaması: Neticeyi sahada görelim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD'nin PKK elebaşları için ödül koyması hakkında, "Geç ve yetersiz, sahada neticesini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin 452 şahsa dair iade dosyası hazırlandı ve 83 ülkeye gönderildi.

– Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerine 260 binden fazla mülteci geri döndü

– ABD Kongresi’nde Türkiye’yi hedef alan tasarıların iptali için çalışıyoruz.

– ABD’nin PKK elebaşları için ödül koyması geç ve yetersiz. Sahada neticesini görmek istiyoruz.

– Aralık ayında İstanbul’da Afganistan zirvesi yapılacak.

– Ekonominin gücü batıdan doğuya kayıyor. Asya bölgesini yakından izliyoruz. Asean ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştiriyoruz.

– Kıbrıs’ın deniz alanlarındaki çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri aldık. Kimsenin macera içine girmesini istemeyiz.

– Musul ve Basra başkonsolosluklarını açmaya hazırlanıyoruz.

– FETÖ nedeniyle personel sayımız azaldı. Komisyon, mahkeme kararları ve somut deliller çerçevesinde memurların yüzde 23’ü kamu görevinden çıkartıldı.

– Dışişleri Bakanlığı personeli için KPSS şartının kaldırılma sebebi yurt dışındaki gençleri kazanmak.

– İran bizim önemli bir komşumuz. ABD yaptırımlarını doğru bulmuyoruz. ABD’nin tek taraflı kararları tüm dünya sistemini olumsuz etkilemeye başladı.