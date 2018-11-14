Son dakika… Çavuşoğlu’ndan ABD açıklaması: Neticeyi sahada görelim

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:
– FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin 452 şahsa dair iade dosyası hazırlandı ve 83 ülkeye gönderildi.
– Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerine 260 binden fazla mülteci geri döndü
– ABD Kongresi’nde Türkiye’yi hedef alan tasarıların iptali için çalışıyoruz.
– ABD’nin PKK elebaşları için ödül koyması geç ve yetersiz. Sahada neticesini görmek istiyoruz.
– Aralık ayında İstanbul’da Afganistan zirvesi yapılacak.
– Ekonominin gücü batıdan doğuya kayıyor. Asya bölgesini yakından izliyoruz. Asean ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştiriyoruz.
– Kıbrıs’ın deniz alanlarındaki çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri aldık. Kimsenin macera içine girmesini istemeyiz.
– Musul ve Basra başkonsolosluklarını açmaya hazırlanıyoruz.
– FETÖ nedeniyle personel sayımız azaldı. Komisyon, mahkeme kararları ve somut deliller çerçevesinde memurların yüzde 23’ü kamu görevinden çıkartıldı.
– Dışişleri Bakanlığı personeli için KPSS şartının kaldırılma sebebi yurt dışındaki gençleri kazanmak.
– İran bizim önemli bir komşumuz. ABD yaptırımlarını doğru bulmuyoruz. ABD’nin tek taraflı kararları tüm dünya sistemini olumsuz etkilemeye başladı.
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