Son dakika… Flynn’in iş ortağı savunmasını yaptı

ABD Başkanı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Uzmanı Michael Flynn'in iş ortağı Bijan Rafiekian, FETÖ elebaşı Gülen'i yasal olmayan yollardan Türkiye'ye iade etme girişimi nedeniyle hakim karşısına çıktı.

FETÖ elebaşı Gülen’i Türkiye’ye getirmek üzere lobi çalışması yürütmekle suçlanan Flynn, Rafiekian ve Türk iş adamı Ekim Alptekin’in yargılandığı dava devam ediyor.

Flynn’in ortağı olan Bijan Rafiekian, duruşma sırasında suçlamaları kabul etmediğini ve masum olduğunu iddia etti. Savcılıktan yapılan açıklamada, Ekim Alptekin’in Türkiye’de bulunmasından ötürü ABD’nin Virginia eyaletindeki mahkemeye katılmasının beklenmediği de belirtildi.

KOMPLO KURMA SUÇU

Ekim Alptekin, Flynn’in ortağı Bijan Rafiekian’la birlikte “ABD hükümetine resmen bilgi vermeden yabancı bir hükümet adına çalışmak” ve “komplo kurmak” ile suçlanıyor. Aynı suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk kişi olan Flynn, daha önce “itirafçı” olmuş, savcılıkla anlaşmıştı.

İddianame, Virginia eyaleti Güney Bölge Federal Savcılığı tarafından hazırlandı ve Büyük Jüri tarafından kabul edilerek resmen açıklanmıştı.

RUSYA DAVASINDA KARAR ERTELENDİ

Öte yandan Flynn’in, 2016’daki seçimlere Rusya’nın müdahalesi ile ilgili olarak yargılandığı davada karar hakimin kararıyla ertelendi. Kararın 13 Mart’ta açıklanacağı belirtildi.