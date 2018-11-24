Son dakika… İspanya ve İngiltere Brexit konusunda anlaştı

İngiltere'nin AB'yi terk etmesini ön gören Brexit anlaşması İspanya'nın Cebelitarık vetosu nedeniyle çıkmaza girmişti. İki ülkenin Cebelitarık konusunu ayrıca görüşmesi koşuluyla anlaşmanın sağlandığı açıklandı.

İspanya’dan yapılan açıklamada, “İngiltere’nin birliği terketmesinden sonra Cebelitarık buna dahil olmayacak” denildi. Madrid’deki yetkililer bu şartla İngiltere’nin AB’den ayrılmasına izin vereceklerini bildirdi. İspanya Başbakanı Sanchez de, “Cebelitarık konusunda bir anlaşmaya vardık” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İspanya, İngiliz toprağı sayılan ancak yapılan Brexit referandumu sonucunda AB’den ayrılmak istemeyen Cebelitarık’ın kapsam dışı bırakılmasını aksi halde İngiltere’nin AB’den ayrılmasını sağlayacak anlaşmayı onaylamayacağını açıklamıştı.

CEBELİTARIK İKİ ÜLKE ARASINDA SORUN OLUŞTURUYOR

BM’nin ‘özerk olmayan ülke’ listesinde yer alan, İspanya’nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği 1713’te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere’ye devredilmişti.

İspanya, bu anlaşmada boğaz ve kara suları ile ilgili bir hüküm olmadığını savunurken, İngiltere ise Cebelitarık’ın bütün olarak kendisine bırakıldığını belirtiyor. Aynı şekilde İspanya, Cebelitarık sorununa karşı BM’nin toprak bütünlüğü ve dekolonizasyon ile ilgili kararlarını gerekçe gösterirken, İngiltere yarımadanın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkına sahip olduğunu savunuyor.

Yaklaşık 34 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık’ın ekonomisi, “off-shore” bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor. İspanya’nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor. Reuters