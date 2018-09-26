Son dakika… Trump’tan Türkiye’ye İdlib teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Filistin çıkmazında iki devletli çözüm istediğini ifade etti. Trump ayrıca İdlib konusunda Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Donal Trump, Türkiye’ye İdlib’deki çözüme katkı sunduğu için teşekkür etti. Trump, “Türkiye, İran ve Rusya’ya İdlib operasyonunu yavaşlattıkları için teşekkür ederim” dedi.

Trump, ilk kez başkanlık yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda İran’ı hedef aldı.

Suriye’de Esed rejiminin masum sivillere karşı kimyasal silah kullanması üzerine ABD’nin iki kez harekete geçtiği söyleyen Trump, ”Rusya ve İran, Suriye rejiminin kıyım yapmasına yardım ediyor. İran ve rejim, şiddeti terör ve kargaşa ihraç ediyor” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

İran’ı teröre destek vermekle suçlayan Trump, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından bu gerekçe ile çekildiğini savundu.İran nükleer anlaşmasıyla Tahran yönetimine para aktığını savunan Trump, İran nükleer anlaşması imzalandığı günden beri ”İran’ın saldırganlığının” daha da arttığını ileri sürdü. ABD’nin İran’a yönelik tüm yaptırımlarının kasımda devreye gireceğini kaydeden Trump, İran yaptırımlarının ihlal edilmesinin ise ciddi sonuçları olacağını söyledi. İran, Rusya ve rejime İdlib’deki saldırılarını ”azalttıkları” için teşekkür eden Trump, ”İdlib müzakerelerine yardım ettiği için Türkiye’ye teşekkür ediyorum.’ dedi.

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ÇİN’E SEÇİM SUÇLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’i kasım ayındaki seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Trump ayrıca Orta Doğu’da ve Filistin-İsrail arasında sağlancak barış için iki ya da üç ay içinde planını açıklayacağını belirtti.

TRUMP’TAN FLAŞ BARIŞ PLANI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Trump “Barış planı güzel bir şekilde ilerliyor, ancak herhangi bir barış anlaşması zaman alacak. İsrail karşı taraf için de güzel bir şey yapmalı. Başkanlığımın ilk dönemimde bunu başarmak benim hayalim. Filistinlilerin de masaya geri dönmek istediklerini düşünüyorum. Taraflar da kabul ederse iki devletli bir çözüm istiyorum. İki ya da üç ay sonra barış planını açıklamak istiyorum” ifadelerini kullandı. AA