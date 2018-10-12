Son görüntüsü gündeme oturdu… Korkutan yetenek!

ABD'li Boston Dynamics'in geliştirdiği insansı robot Atlas'ın son videosu yayınlandı. Engelleri bir bir aşan Atlas'ın gelişimi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Google'ın 2013 yılının Aralık ayında 500 milyon dolara satın aldığı ve 2017 yılında Softbank’a sattığı Boston Dynamics'in insansı robotu önemli Atlas, bir aşamayı daha başarıyla geçti.

Boston Dynamics'in yeni yayınladığı videoda Atlas, önüne yerleştirilmiş kütük üzerinden zıplayıp geçebilirken, farklı yükseklikteki kutuların da üstüne seri hareketlerle çıkabiliyor.

1.5 metre boyunda ve 80 kilo ağırlığındaki Atlas sensörler sayesinde engelleri algılıyor ve yolunu bulabiliyor.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Atlas’ın son videosu, ‘gelişiminin korkutucu hızda’ ilerlediği şeklinde yorumlandı.