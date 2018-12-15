Trump’ın eski avukatı Cohen: Her şey biliyordu, talimatı o verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın üç yıl hapis cezasına mahkum olan eski avukatı Michael Cohen ABC televizyonuna konuştu. Cohen, Trump’ın ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına sessiz kalmaları için 2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında para ödenmesi talimatının Trump’tan geldiğini ve Trump’ın bu davranışının yanlış olduğunu bildiğini söyledi.

Seçim kampanyalarının finansmanı yasasını çiğnediği gerekçesiyle üç yıl hapis cezasına mahkum edilen Michael Cohen, Trump için “Ödeme yapmam için bana talimat verdi. Bu konulara müdahil olmam konusunda talimat verdi” dedi.

İki kadınla ilişkisi olduğu iddialarını yalanlayan Trump yapılan ödemeler konusundaki beyanını sık sık değiştirmişti. Başkan, Perşembe günü Twitter'dan paylaştığı mesajında Cohen'e hiçbir zaman yasaları çiğnemesi talimatını vermediğini belirtmişti.

Üç yıl hapis cezasına mahkum olduktan sonra ilk kez röportaj veren Cohen ise Trump'ın o dönem seçmenin iki kadınla ilişkisi olduğu iddialarını duyması halinde bunun seçimi nasıl etkileyeceği konusunda çok endişeli olduğunu iddia etti ve biri eski Playboy mankeni diğeri de porno yıldızı olan iki kadına ödeme yapması talimatını verdiğini söyledi. Cohen, “Ödemeler Trump'a ve seçim kampanyasına yardımcı olma amacını taşıyordu” diye konuştu.

‘HAK ETMEYEN BİRİNE SADAKAT GÖSTERDİM’

Cohen'e röportaj sırasında o dönem aday olan Trump'ın ödeme yapılmasının yanlış olduğunu bilip bilmediği soruldu. Michael Cohen, soruya “Tabii ki” yanıtını verdi.

Michael Cohen, Çarşamba günü iki kadına yapılan bu ödemeler, bunlarla bağlantılı olmayan vergi kaçakçılığı suçları ve Kongre'ye de Rusya'da inşa edilmesi önerilen Trump Tower projesiyle ilgili olarak yalan söylediği gerekçesiyle üç yıl hapis cezasına mahkum olmuştu.

Mahkemede cezası açıklanmadan önceki ifadesinde Trump’ın kendisini karanlık bir yola sürüklediğini savunan Cohen, süreçte üstlendiği rol sebebiyle kendisine kızgın olduğunu söyledi ancak “Sadakati hak etmeyen birisine sadakat gösterdim” diye konuştu.

‘GERÇEĞİ SÖYLEMİYOR’

Trump'ın kendisine bu ödemelerin yapılması konusunda talimat vermediği sözleri için de “Bu doğru değil, gerçeği biliyor. Ben de biliyorum, diğerleri de biliyor. Bilinmesi gereken gerçek şu: ABD halkı, dünya halkı Trump'ın söylediklerine inanmayın. Gerçeği söylemiyor; onun kirli işleri için benim sorumluluk almak zorunda kalmam çok üzücü” dedi.

Cohen ABC kanalına verdiği röportajda özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında savcının sorularını yanıtlama konusundaki isteğini de dile getirdi. Ancak röportaj sırasında soruşturmaya ilişkin soruları ‘hukuki sürece saygı’ gerekçesiyle cevaplamaktan kaçındı.