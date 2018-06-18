Son dakika gelişmesi… Türk askeri Menbiç çevresinde

Reuters haber ajansının NTV'ye dayandırdığı haberde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ile uzlaşma Menbiç'in çerçevesinde dış mahallelere girdiği aktarıldı. Haberde bilginin yerel kaynaklardan alındığı ifade edildi.

ABD ile Türkiye arasında üzerinde mutabakat sağlanan Menbiç haritası çerçevesinde Türk askerlerinin Menbiç’in dış mahallelerine girdiği aktarıldı. NTV bu bilgiyi yerel bir kaynağa dayandırırken, Haziran ayının başında ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonrasında Menbiç’te bir yol haritası planlanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Türk askerlerinden oluşan bir konvoyun Menbiç’in dış mahallelerinde konuşlandığı görülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 4 Haziran’daki Washington ziyareti sırasında YPG’lilerin Suriye Menbiç’ten çekilmesini öngören Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı. Geçen hafta TSK’dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD’den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya’da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.

Twitter üzerinden yaşananları aktaran gazeteci Barzan Sadiq, “ÖSO komutanı bana, Türk askerinin Menbiç’e girmeyeceğini söyledi” ifadesini kullandı.



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