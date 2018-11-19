15 tatil ne zaman başlayacak? Öğrencilerin gözü yarıyıl tatilinde! İşte sömestr tarihi…

Yarıyıl tatilinin başlayacağı günü merak edenler hem şubat tatili planlarını netleştirmek hem de sömestirin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimi yarıyıl tatili ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı konusunu açıklığa kavuşturuyor. İşte merak edilen tarihler…

Geçtiğimiz aylarda başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonunda 15 günlük kış tatili ile öğrenciler küçük bir tatil dönemi daha yaşayacaklar. Öğrenciler merakla 15 tatil ne zaman başlayacak sorusuna cevap arıyor. Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştıran öğrenciler ve veliler, senenin stresinden kurtulmak için tatil planları yapıyor. İşte 15 tatil hakkında merak edilenler…

15 TATİL NE ZAMAN?

Halk dilinde 15 tatil olarak bilinen sömestir tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak merak edenler ise şimdiden araştırmalara başladı. Pek, 2019 yarıyıl tatili ayın kaçında? 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

YARIYIL TATİLİ YAKLAŞIRKEN TAKDİR TEŞEKKÜR DETAYI

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85'ten düşük fakat 80'den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.