Adım adım AÖF kayıt işlemleri! AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek?

AÖF kayıt işlemleri hakkında ayrıntılı bilgileri yayınladı. Buna göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 Öğretim Yılı İkinci Üniversite süresi uzatıldı ve akademik takvim yayınlandı. İşte AÖF kayıt işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler...

Açıköğretim Fakültesi, kayıt işlemleri 11 Eylül 2018 Salı günü başlayıp, 4 Ekim 2018 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecek. Kayıt yaptırmak isteyenlerin internette başvuru yapması zorunlu. İkinci üniversite okumak isteyenler için kayıt süresi uzatıldı.

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ DUYURUSU:

“Bu duyuru 2018-2019 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternetten başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.”

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına,

Önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilir.

Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler (İngilizce) ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adayların www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMLERİ

İnternet Başvuru İşlemleri

11 Eylül 2018 Salı günü saat 09.00’da başlayıp,

5 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

21 Eylül 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

KAYIT TARİHLERİ:

11 Eylül 2018 Salı günü başlayıp,

4 Ekim 2018 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Mazeretli Kayıt İşlemleri 5 Ekim 2018 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak.

AÇIKÖĞRETİM DERS PROGRAMLARI GÜNCELLENDİ

Açıköğretim Fakültesi, ders programının güncellemesine ilişkin açıklama yaptı:

“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde birçok bölümün ders programı yenilendi. 17 lisans ve 12 önlisans bölümünde yaklaşık 300 ders değişikliği yapıldı. Programlardaki güncellemeler bazı derslerin döneminin değişmesi, kaldırılması ya da yeni ders olarak eklenmesi şeklinde yapılmıştır.

Bu değişikliklerle öğrencilerimizin, alanıyla ilgili olan ve güncel konuları içeren dersleri alarak akademik yeterliğini daha da artırmak amaçlanmıştır. Ayrıca yapılan bu ders değişikliklerinin yanı sıra birçok dersin içeriği ve e-öğrenme malzemeleri de güncellenmiştir. Bu sayede öğrencilerimiz sadece yeni derslerde değil tüm derslerde en güncel bilgiye ulaşabileceklerdir.

Ders değişiklikleri sadece yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizi değil sistemde daha önce yer alan tüm kayıt yeniletecek öğrencileri de kapsamaktadır. Buna göre kayıt yeniletecek öğrencilerimiz yeni ders listelerine göre ders seçebilecek.

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Döneminde 24 Eylül – 5 Ekim 2018 tarihleri arasında kaydını yeniletecek öğrencilerin, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinde yer alan yeni ders listesine göre ders seçimlerini yapmaları gerekecek. Kayıt yeniletecek öğrencilerimizin kendi programlarında ders değişikliklerini incelemeleri yararlarına olacaktır.”