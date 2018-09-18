AÖF kayıt yenileme işlemleri… AÖF ikinci üniversite başvuruları devam ediyor!

AÖF ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecekler. AÖF kayıt yenileme ve AÖF yeni kayıt hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt takvimi için merak edilen detaylar...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtlarının ardından AÖF kayıt yenileme ve ikinci üniversite kayıt tarihleri başladı. AÖF kayıt yenilemeleri 5 Ekim’e, AÖF ikinci üniversite kayıtları ise 21 Eylül’e kadar devam edecek.

İNTERNETTEN BAŞVURU YETMİYOR!

İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir. Anadolu Üniversitesi yaptığı AÖF duyurusunda şu ayrıntılara dikkat çekti. Son kayıt tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Anadolu üniversitesi 2018 – 2019 AÖF kayıt yenilemeleri 24 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 05 Ekim 2018 cuma günü sona erecek. Yani toplamda 12 gün sürecek.