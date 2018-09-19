Akfen’e rüzgar ve güneş santrali yatırımı için dev kredi

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın Akfen Yenilenebilir Enerji'nin elektrik santrali yatırımları için yaptığı kredi sözleşmesi hakkında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Her şeyin eskisi kadar kolay olmadığını söyleyen Hamdi Akın kredi veren bankalara teşekkür ederken yatırımların da devam edeceğini belirtti.

İşte Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizin zor günlerden geçtiği şu dönemde iyi bir haber vermek istedik. İyi haberler vermeye devam edeceğiz. Yatırımlarda durmayacağız. Bankalarımıza teşekkürler ediyorum. Bankalarımız iştahlılar. Ciddi öz kaynak kullanıyoruz. Her şey eskisi kadar kolay değil.

“YATIRIMCILAR ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

2004-2005 yıllarında da ben bunları söylüyordum. Türkiye ikinci çıkışına hazır olmalı. Bugün yatırım yapanın yatırımı ileride değerli olacak. Herkesin olmadığı zamanda yatırım yapmak çok önemlidir. Bugünlerde tüm yatırımcılar ellerini taşın altına koymalı. Yepyeni bir Türkiye kuruluyormuş gibi bankaların şartlarını zorlamalarını istiyorum.

Bunlar sizi moralsizliğe sevk etmesin. 2004’te libor 5'ti. Faizler yüksekti. Şartlar değişikti. Yukarı doğru çıkış vardı. Bunlar yeniden olabilir. Kesinlikle biz bu gidişatı tersine çevirebiliriz. Tekrar herkesin sahneye çıkması lazım. Avrupa ve ABD’yi bizler ikna edeceğiz. Ancak o zaman milli gelir artma yanlısı olarak sahneye çıkacak bu ülke.

“DEVLETİN ALIM GARANTİSİ SÜRMELİ”

Ülkemizi daha iyi bir noktaya getirebilmek için geceli gündüzlü çalışılıyor. Etrafımızda olan şeyler malum. Sadece bizim inisiyatifimiz yok. Bu sıcak bölgeden avantajla çıkacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Bizim gibi nüfus eğitimli bir ülkede yok. Bu coğrafyanın fakir kalması mümkün değildir. Avrupalı arkadaşlarımız bilir. Biz zengin bir ülkeyiz. 2020 yılında son erecek olan güneş ve rüzgar enerjisinde devletin alım garantisinin sürmesi gerekiyor.

Hamdi Akın doğal gaz lisansı sorusu üzerine verdiği cevapta, “Her proje alınır da satılır da. Hisseler el değiştirecek ki şirketler uzun ömürlü olsun. Satmak dediğiniz şey ayrılmak değildir. Bugün Türkiye'nin başına ne geldiyse satamamaktan geldi” ifadelerini kullandı.

“2020’DEN ÖNCE TAMAMLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Akfen Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Erciyas ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin bu koşullarında bunları yapmak çok önemliydi. Bankaların desteği ile bu kredileri kapatıyoruz. 260 milyon dolarlık kısmı, 4 Türk bankası teminat verdi. ERBD 50 milyon dolar verdi. 2020 senesinden önce yatırımları tamamlamayı düşünüyoruz. 103 milyon dolar kredi var güneş enerjisi için. Başladığımız günle projeye başladığımız an risk primi 2.5 kat arttı. Şu an ile geçen sene arasında ciddi bir fark var.

Toplantıda Akfen’e krediyi veren bankaların yetkilileri de açıklamalarda bulundu.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Didar Edin: Son dönemde beraber zor dönemler geçiriyoruz. Hamdi Bey’e kalbimle katılıyorum. Bu dönemler geçecek. Türk bankaları olarak bizler finansmanda yer aldık.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner: Türkiye'de yenilenebilir enerji için çok kapasite var. Türk bankaları ve Akfen'e teşekkür ediyorum. Bu finansman Türkiye’de zor günlerde güzel bir aşama.

FİNANSMAN SAĞLAYANLAR

Akfen Yenilenebilir Enerji toplam 530 milyon dolar değerinde 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kuracak. Santral yatırımının 167 milyon dolarlık kısmını Akfen Holding özkaynaklarıyla karşılayacak, 363 milyon doları kredi olarak yerli ve yabancı altı banka tarafından sağlanacak. Krediye EBRD, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, KfW IPEX-Bank katıldı.