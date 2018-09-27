Altın fiyatları… Dalgalanan altın fiyatlarında son durum merak konusu

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Haftaya düşüşle başlayan altında fiyatlarında yatırımcılar son durumu merak ediyor. Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası düşüş yaşayan altın, geçtiğimiz haftayı dolar kuru endeksli hareket ederek yükseliş ile kapatmıştı. İşte altın fiyatlarının son durumu...

Altın piyasalarındaki son durum merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki seyir nasıl şekillendi sorusunu soran yatırımcılar 27 Eylül tarihli altın fiyatlarını araştırıyor. Özellikle piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı grafik ve son zamanlarda kurun düşmesi altın fiyatları konusunda merak seviyesini artırıyor… ALTIN FİYATLARI 27 EYLÜL 2018 Güncel altın fiyatlarındaki son gelişmeler şu şekilde; gram altın fiyatı 235 liraya, çeyrek altın 383 liraya, Cumhuriyet altını da 1,580 lira oldu. GRAM ALTIN NE KADAR? 27 EYLÜL 2018

Saat 08.30 itibariyle gram altın, alış 235 lira üzerinden işlem görürken, satış 236 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Gram altın hafta başında, alış 241 lira, satış ise 242 liradan işlem görmüştü. ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 27 EYLÜL 2018

Çeyrek altın, alış 375 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 383 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Çeyrek altın hafta başında, alış 386 liradan, satış ise 395 liradan işlem görmüştü. EMTİA PİYASALARININ SON DURUMU Metal fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) 25 baz puanlık faiz artışı sonrasında karışık seyrediyor. – gümüş yüzde 0.34 artışla 14.45 dolardan, – altın yüzde 0.12 artışla 1,200.9 dolardan, – bakır yüzde 0.55 düşüşle 2.8135 dolardan, – platin yüzde 0.01 düşüşle 829 dolardan, – paladyum yüzde 0.11 düşüşle 1,061.9 dolardan işlem görüyor

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