Altın fiyatları ne durumda? İşte 19 Kasım güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altın halen sene başına göre oldukça yüksek fiyatlarda seyrediyor. Son bir haftada düşüş yaşayan altında, gram fiyat bugün, 209,94 TL alış, 209,99 TL satış olarak görülüyor.

Altın fiyatlarındaki son durum hem vatandaş hem de yatırımcı tarafından merakla araştırılırken, altın fiyatlarında geçtiğimiz dönemde yaşanan yükseliş ve dalgalanma hareketleri durulmuş gibi görünüyor. Son haftalarda dövizin de etkisiyle düşüşe geçen altında gram fiyatı ve çeyrek, yarım altın fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM – 19 KASIM

Çeyrek altın 19 Kasım tarihinde, 336,19 TL'den alınıp, 343,85 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 209,94 TL'den alınırken 209,82 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.391,00 TL'den alınırken, 1.413,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 670,28 TL'den alınıyor ve 687,69 TL'den satılıyor.

5 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Küresel piyasalarda doların güçlenmesinin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden ons altın, 13 Kasım’da 1.196,4 dolar ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Bu yıla 1.303 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, özellikle Avrupa ve Orta Doğu'ya ilişkin siyasi ve ekonomik endişeler, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları ile ABD Merkez Bankası'nın faiz adımları gibi yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirecek gelişmelerle 1.366 dolara kadar yükseldi.

Bu seviyelerde tutunamayan ons altın, küresel piyasalarda azalan riskler ve güçlenen doların etkisiyle düşüşe geçti. Altının ons fiyatı 13 Kasım'da 1.196,4 dolar ile son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla toparlanan ons altın bu haftayı yüzde 0,92 primle 1.221,1 dolardan tamamladı.

Uzmanlar, doların uluslararası piyasalarda yüksek hacme sahip 5 gelişmiş ülke para birimi ve avro karşısındaki değerini gösteren dolar endeksindeki değerlenmenin ons altındaki değer kayıplarını hızlandırdığını söyledi. Dolar endeksinin 95-96 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ons altındaki satış baskısının devam edebileceğini ifade eden uzmanlar, bu durumda 1.150 dolarların, tepki alımlarında ise 1.230 doların gündeme geleceğini ifade etti.