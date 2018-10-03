Altın fiyatları zirvede kaldı! Çeyrek, gram ve tam altın fiyatlarında son durum…

Altın fiyatlarında durgunluk devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı dik yükseliş sonrası yatay seviyede dengelenen altın fiyatları geçen yıla göre neredeyse iki kat daha pahalı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 232,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 232,70 liradan, bin 532 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 553 liradan, 212 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 216 liradan satılıyor. Peki tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarını takip edebileceğiniz anlık altın fiyatları tablomuz...

Altın fiyatlarında bu sabah son durum belli oldu. Gram altın fiyatlar bu hafta 1,2 lira oynadı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 379,00 lira, Cumhuriyet altını 1.553,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,38 yükselişle 232,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış fiyatları (TL) şöyle: GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 232,50 232,70 (Alış Satış) Cumhuriyet Ata Lira 1.532,00 1.553,00 (Alış Satış) 22 Ayar Bilezik(Gr.) 212,00 216,00 (Alış Satış) Lira(Tam) Ziynet 1.497,00 1.517,00 (Alış Satış) Yarım Ziynet 749,00 759,00 (Alış Satış) Çeyrek Ziynet 374,00 379,00 (Alış Satış) (AA-İHA)

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