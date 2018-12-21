Asgari ücret zammı için son bir adım kaldı! 2019 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Ülkemizde 7 milyon vatandaş asgari ücret ile geçiniyor. Asgari ücret Komisyonu 3. toplantısını tamamladı. Geriye bir toplantı kaldı. TÜİK asgari ücrete yüzde 37 zam yapılmasını önerdi. Peki 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretli ne kadar zam alacağını öğrenmek istiyor. 2019 yılı asgari ücreti komisyonun yaptığı 4. toplantıdan sonra belli olacak. 3. toplantıda, TÜİK’in asgari ücret önerisi ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL oldu. TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bir işçi için yüzde 37.4 yani 610 TL zam önerildi. TÜİK orta işler için 375 TL, hafif işler için ise 238 TL zam önerisinde bulundu. İşte 3. toplantıdan detaylar…

TÜRK-İŞ: 2 BİN TL ARTI ENFLASYON VE REFAH PAYI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmelerinin başladığı 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, 2.000 TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini belirtmişti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Hükümeti ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk temsil ediyor.”2019'da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak” diyen Selçuk “Bu çerçevede 2019'da istihdamı koruyacak ve daha da artıracak en önemli eylemlerden biri asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için ekonomik konjonktürle uyumla bir şekilde ve verimliliğe de katkı verecek bir şekilde tespit edilmesi olacak” demişti.Komisyon'da işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay ise yüzde 25'lik enflasyon artışı ve refah payıyla 2,000 TL'nin üzerinde bir ücret talep ediyor.Atalay “Enflasyon altında hiçbir zammı ne görüşürüz ne konuşuruz” sözleriyle asgari ücret artışı için kırmızı çizgilerinin enflasyon olduğunu, altında bir artışı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtiyor.

İşveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) başkanı Kudret Önen ise “Türk sanayicileri olarak; küresel yarışta rekabet gücümüzü korumayı, verimliliğimizi artırmayı, ekonomimizi güçlendirmeyi ve uzun vadede ülke refahını artırmayı hedefliyoruz. 2019 yılı için belirlenecek asgari ücretin , bu anlamda kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz” demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.