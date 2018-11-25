Asgari ücret Ocak 2019’da ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Komisyonu ile devlet arasında görüşmeler yapılacak ardından ortak karar açıklanacak. Sendikalar 2019 yılında asgari ücretin 2 bin lira olmasına yönelik açıklamalarda bulunuyor. İşte asgari ücret hakkında son gelişmeler...

Asgari ücretli için kriz gittikçe derinleşiyorVergi yükü, sürekli yükselen enflasyon asgari ücretlinin belini bükmüş durumda. Sendikalar kamuoyu oluşturmak için çalışmalarına başladı. Asgari ücret komisyonu ile hükümet Aralık ayında bir araya gelecek ve yıl sonunda karar açıklanacak. Bu sene en çok telaffuz edilen rakam 2 bin lira… CHP lideri Kılıçdaroğlu da asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret konusunda öteden beri duyarlılıkları olduğunu belirterek, asgari ücret 900 TL civarındayken kendilerinin net 1500 TL olmasını istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu hükümetin kendilerine ‘1500 TL olmaz, bunu yapamazsınız’ dediklerini ileri sürerek, “Biz bütün belediye başkanlıklarımız da asgari ücreti net 1500 TL yapmıştık. Belediyeler daha küçük ekonomileri olan kuruluşlar. Bir belediye bunu uyguluyorsa herhalde devleti yönetenlerin de elinde çok büyük imkanlar var ve bunu uygulamaları gerekirdi. Türk-İş Başkanı’nın 2 bin TL olması konusunda bir düşüncesi var. Ama bizim düşüncemizde daha önceki seçim bildirgemizde de söylediğimiz gibi asgari ücretin 2 bin 200 TL olmasıydı.” dedi.

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ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMASIN TALEBİ

Türk-İş Konfederasyonu, ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü bulunduğunu belirterek, “Asgari ücretle çalışan işçilerin ücret gelirlerinin tamamının, asgari ücretin üzerinde ücret alan işçilerin ise gelirlerinin asgari ücret miktarı kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.” görüşünü paylaştı.

Türkiye'de ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü bulunduğuna, gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretlilerce ödendiğine işaret edilen yazıda, “İşçiler üzerindeki vergi baskısı, özellikle ‘özel indirim' tutarının kalkması, ardından ücretliler lehine olan ayırım ilkesinden vazgeçilerek vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranının yüzde 20'den yüzde 27'ye yükseltilmesi gibi nedenlerle artmıştır. İktisat öğretisinde ‘sabit gelirli' olarak tanımlanan ücretliler, vergi politikalarıyla ‘azalan gelirli' haline gelmiştir.” değerlendirmesinde bulunuldu.