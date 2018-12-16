2019 asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş asgari ücrete çalışıyor. Asgari ücret ile çalışanlar asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli oldu gibi son dakika gelişmelerini araştırıyor. Asgari ücret için çalışanların geçim derdini azaltacak bir zam komisyondan çıkacak sonucun ardından belli olacak.

Asgari ücret komisyonunda, bu yıl ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer alacak. Görüşmelerin ardından 2019 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı da belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası hükümet, işçi ve işveren tarafı açıklamalarda bulundu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, “İyi bir toplantı oldu” dedi. Peki zam oranı belirlendi mi?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



DİSK: 2 BİN 800 LİRA OLMALI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücrette yaşanan bütün kayıpların giderilmesi için ve işçilerin krize karşı korunması için net 2 bin 800 lira olmalıdır” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Çalışma ve İl Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasıyla, kendi asgari ücret görüşünü ve taleplerini sıraladı. Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP Milletvekili Kani Beko’nun da bulunduğu grup Beyoğlu Tophane’de bulunan Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yanındaki parkta toplandı. “Yaşanabilir ücret, asgari ücret 2800 TL, yaşanabilir memleket” yazılı pankart taşıyan grup il müdürlüğü önüne geldi. Polisin bina önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.