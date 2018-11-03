Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? | 3 Kasım güncel altın fiyatları

Son günlerde altın fiyatlarının aşağı yönde bir seyir izlemesi yatırım yapmak isteyenler için doğru bir zaman olarak nitelendiriliyor. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarında son durumu araştırmaya devam ediyor. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altınla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın almak isteyenler güncel altın fiyatlarında son durumu araştırmaya devam ediyor. Uzmanlar altın almak için doğru bir zaman olduğunu belirtiyor. AA Analisti İslam Memiş, Kasım ayı beklentisi üzerine şu açıklamaları yaptı: “Döviz kurundan ve altının ons fiyatından olumsuz yönde etkilenen altının gram değeri ise altın borcu olan, düğün yapacak veya altına yatırım yapacaklar için çok iyi alım fırsatları sunduğunu düşünüyorum.” İşte 3 Kasım güncel altın fiyatları… GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 215,1337 TL Satış 215,2990 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 344,3700 TL Satış 352,2100 TL YARIM ALTIN Alış 686,5800 TL Satış 704,4200 TL TAM ALTIN Alış 1.377,4700 TL Satış 1.404,5300 TL CUMHURİYET ALTINI Alış 1.427,0000 TL Satış 1.449,0000 TL ONS Alış 1.232,53 TL Satış 1.233,25 TL

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.