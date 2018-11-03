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Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? | 3 Kasım güncel altın fiyatları

Son günlerde altın fiyatlarının aşağı yönde bir seyir izlemesi yatırım yapmak isteyenler için doğru bir zaman olarak nitelendiriliyor. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarında son durumu araştırmaya devam ediyor. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altınla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

android-time 18:35 3 Kasım 2018
Haberler Ekonomi
Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? | 3 Kasım güncel altın fiyatları
Son günlerde altın fiyatlarının aşağı yönde bir seyir izlemesi yatırım yapmak isteyenler için doğru bir zaman olarak nitelendiriliyor. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarında son durumu araştırmaya devam ediyor. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altınla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın almak isteyenler güncel altın fiyatlarında son durumu araştırmaya devam ediyor. Uzmanlar altın almak için doğru bir zaman olduğunu belirtiyor. AA Analisti İslam Memiş, Kasım ayı beklentisi üzerine şu açıklamaları yaptı: “Döviz kurundan ve altının ons fiyatından olumsuz yönde etkilenen altının gram değeri ise altın borcu olan, düğün yapacak veya altına yatırım yapacaklar için çok iyi alım fırsatları sunduğunu düşünüyorum.” İşte 3 Kasım güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 215,1337 TL Satış 215,2990 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 344,3700 TL  Satış  352,2100 TL

YARIM ALTIN

Alış 686,5800 TL  Satış 704,4200 TL

TAM ALTIN

Alış 1.377,4700 TL Satış  1.404,5300 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.427,0000 TL Satış  1.449,0000 TL

ONS

Alış 1.232,53 TL Satış  1.233,25 TL

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