Dolar /TL ne kadar oldu? (21.12.2018)

Dolar/TL ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz açıklamasıyla her iki yönlü sert dalgalanarak bu sabah güne 5.27 seviyesinin hemen altında başladı.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasıyla birlikte Suriye’de askeri operasyon gerçekleştiren Türkiye’nin bölgede müttefiki ile karşı karşıya gelme ihtimalinin azalması piyasalarda iyimserliğin ana nedeni oldu. Fed ise gelecek yıl ek faiz artırımına yönelik yönlendirmesinin büyük kısmını değiştirmeyerek yatırımcıların para politikasını daha gevşetme yanlısı görünüme ilişkin umutları zedeledi. Fed faiz oranlarını artırdı. Merkez bankası yetkilileri önümüzdeki yıl faiz artırımını daha fazla yavaşlatacaklarını söyleseler bile, para politikasının sıkılaştırma planının özünü koruduğunu belirttiler.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.