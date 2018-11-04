Düşüşteki altında son fiyatlar: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Her gün olduğu gibi 4 Kasım Pazar günü de altın fiyatları merak ediliyor. Düşüş eğilimine geçen altının gram fiyatı 214 lira bandında ilerliyor. Altın üzerine yatırımı olanlar ya da yatırım yapmayı planlayanlar altın fiyatlarındaki son gelişmeleri anbean takip ediyor.

Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Yatırımcıların veya hediye almak isteyenlerin araştırdığı altın fiyatları haberimizde. İşte 4 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 4 KASIM

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 215,1337 TL Satış 215,2990 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 344,3700 TL Satış 352,2100 TL

YARIM ALTIN

Alış 686,5800 TL Satış 704,4200 TL

TAM ALTIN

Alış 1.377,4700 TL Satış 1.404,5300 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.427,0000 TL Satış 1.449,0000 TL



ALTIN KAYBETTİRDİ, BORSA KAZANDIRDI

Haftalık bazda Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,96 değer kazanırken, dolar yüzde 3,92, avro yüzde 3,34 ve altın da yüzde 3,58 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.570,59 puanı, en düşük ise 88.564,44 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,96 artışla 94.123,02 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,58 azalışla 215,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,49 azalarak 1.439,00 lira oldu. Geçen hafta 364,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 351,00 liraya geriledi. Bu hafta ABD doları yüzde 3,92 azalarak 5,4140 liraya, avro da yüzde 3,34’lük kayıpla 6,1890 liraya düştü. Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37, yatırım fonları yüzde 0,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile “Para Piyasası Fonları” oldu.