E Bordro sorgu işlemi: Memur ve işçi maaş bordrosu nasıl çıkarılır? e-Devlet bordro işlemleri…

E bordro birçok kişinin maaşını takip etmek için önem taşıyor. Aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz, maaşınızdaki kesintiler gibi bilgiler yazar. Maaş bordrosu, işçileri tek tek bilgilerinin olduğu ücret hesap pusulası şeklinde ve işletmenin bütününü bölüm bölüm veya toplu olarak gösteren listeler şeklinde olmalıdır. İşte e-Devlet üzerinden e-Bordro işlemleri...

e-Bordro özellikle maaş dönemlerinde sık sık gündeme geliyor. Maaş bordronuzda T.C. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, SGK sicil numaranız, vergi numaranız ve imzanız bulunmaktadır. Çalışanların aldıkları tüm ücretlerin yazdığı işyeri tarafından her ay düzenli olarak tutulan resmi evrağa maaş bordrosu denir. Maaş bordrosu aylık kazancınızı resmen belgeler. Peki kim nereden maaş bordrosu alabilir? Özel sektör ve kamuda maaş bordrosu sorgulama işlemleri…

MAAŞ BORDROSUNDA HANGİ BİLGİLER YAZAR?

– Kişisel bilgiler( Ad,soyad, TC kimlik numarası, sicil numarası)

– İşe giriş ve çıkış tarihi

– Brüt ücret

– Çalışan gün sayısı

– Aylık kazanç

– Diğer gelirler

– Toplam kazanç

– Prime esas kazanç

– SGK primi

– İşsizlik sigortası primi

– Gelir vergisi matrahından düşülecek tutarlar

E BORDRO SORGULAMA

E Devlet Kapısı üzerinden bordro sorgulaması yapılabilir. Ancak bu sorgulama devlet memurları için geçerlidir. Yani 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel E Devlet üzerinde hem bordro sorgulama hem de bordro doğrulama işleminden faydalanabilir. E Devlet’e giriş yaptıktan sonra e hizmetler kısmından Maliye Bakanlığı başlığı altında e- Bordro hizmetini görüntüleyebilir, yıl ve ay seçimi yaparak sorgulama yapılabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama) İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.