Eczacıbaşı: Türkiye borç alarak büyüme kapanının içine girdi

Eczacıbaşı Türkiye'nin borç alarak büyümesini sürdürmesinin mümkün olmadığını söyledi. Tecrübeli iş insanı mali tabloyu değerlendirirken, "Türkiye bu kapanın içine girdi. Bizim buradan çıkmamız lazım" diye konuştu.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

Eczacıbaşı Türkiye’nin borç alarak büyümesini sürdürmesinin mümkün olmadığını söyledi. Tecrübeli iş insanı mali tabloyu değerlendirirken, “Türkiye bu kapanın içine girdi. Bizim buradan çıkmamız lazım” diye konuştu.

İşte Eczacıbaşı’nın açıklamalarından satır başları:

Kurumsallık konusunda iyi ölçüde yol kat ettik ancak tam anlamıyla yol kat ettik diyemiyorum. Aile bireyleri yeteneklerine göre görev almalılar. Hataları kabul edip paylaşmak çok önemli.

Bir konu açıkça tartışılmazsa hata kaçınılmazdır. Hep yanlış insanların göreve getirilmesi yeterince denetlenmemesi ortaya çıkmış hatalardır. Yetersiz kişilerin göreve getirilmesi hata getirir.

Ekonomik ortamlardan etkileniyoruz ve en ince ayrıntısına kadar kontrol ediyoruz.

Türkiye bir Ortadoğu’nun bulanık bir sis perdesinin arkasında görülmeye başlandı. Korkunç bir darbe girişimi yaşadık. Türkiye’nin bir hikayesi var ama anlatılması lazım. Dünyaya yeni bir hikaye sunmamız lazım.

Bu hikayenin mutlaka iletişimin iyi uygulanması lazım. Geçmişteki başarıları kimse önemsemiyor. Teşvikler var ama amaçları çok net olmuyor. Bence çok net bir sonuç var ortada özel kesim kamu kesimi işbirliği sağlanmalıdır. Hatalardan çabuk vazgeçilmelidir.

‘ENFLASYONDAN ÇOK KORKULMASI LAZIM’

Cari açık ekonomimizin kronik hastalığıdır.

Biz büyümemizi borç alarak sürdürmememiz mümkün değildir. Türkiye bu kapanın içine girdi. Bizim buradan çıkmamız lazım.

Enflasyon çok korkulması lazım. Yüksek enflasyonu on yıllarca yaşadık. Bu dönemlere kesinlikle dönmememiz lazım. Bence hükümet tarafından doğru kararlar alınıyor.

Şirket indirimlerinin birlikte olması güzel bir durum birliği gösteriyor. Bunların biraz daha uzun vadeli, önlemler alınmalı…