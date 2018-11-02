Faturalar uzuyor cepler yanıyor

Elektriğe 9 ayda 4, doğalgaza ise son 3 ayda 3 kez zam geldi… Zamlarla faturaların boyu uzarken vatandaşlar “Faturaların uzunluğu, kol boyunu geçti” diye isyan etti.

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar vatandaşın bütçesinde önemli bir gedik açarken, faturaların boyu da giderek uzamaya başladı. Sosyal medyada “Faturaların uzunluğu, kol boyunu geçti” yorumları yapıldı.

Elektrik fiyatları son 9 ayda 4 kez, doğalgaz ise son 3 ayda 3 kez zam gördü ve vatandaşları isyan noktasına getirdi. Konutlar için elektrik faturasına yapılan toplam zam yüzde 44.9'a çıktı. Sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma tarifelerine yapılan zammın oranı ise yüzde 70'i aştı. TBMM'de, sokakta, evlerde, fabrikalarda elektrik zamlarına karşı yükselen sesler artarken, sosyal medya da ayağa kalktı. Kullanıcılar, “Türkiye'yi elektrik çarptı, Tüketimin 3 katı faturalar” diyerek elektrik ücretlerine yapılan zamlara tepki gösterdi.

Doğalgaz fiyatı ise son zamla, konutlar için yüzde 9, sanayide ise yüzde 18.5 oranında arttı.

ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE EYLEM

Önceki gün de Ankara'daki Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan vatandaşlar elektrik zammını protesto etti. Mitinge katılan ve son seçimde AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir dönerci ustası, dükkanına gelen 2 bin 200 liralık faturayı göstererek, “Kriz değil, keriz var. Bu faturaları ödeme gücümüz kalmadı” dedi.

CHP, zamları Meclis'e taşıdı

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, son dönemde art arda gelen elektrik zamları için TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Önergede, “Türkiye'de elektriğin yaklaşık 4'te 1'ini kamu, 4'te 3'ünü ise özel şirketler üretiyor. Vatandaşın cebinden çıkan para, sayıları 300'e yaklaşan özel sektöre ait elektrik şirketlerinin kasasına giriyor. Zamlar yandaş elektrik dağıtım şirketlerine gidiyor” denildi.